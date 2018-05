Lavagna, scooter contro bici: feriti due ragazzi di 12 e 21 anni

Incidente nel pomeriggio di sabato a Lavagna: una bici con a bordo un ragazzino di 12 anni e uno scooter su cui viaggiava una giovane coppia si sono scontrati in via Torino, e per lo scooterista si è reso necessario il trasporto in elicottero all’ospedale San Martino in via precauzionale.

Lo scontro è avvenuto in via Torino poco dopo le 15: sul posto oltre all’ambulanza e all’auto medica anche l’elisoccorso cui i sanitari hanno affidato lo scooterista, un ragazzo di 21 anni, per il trasporto nel capoluogo ligure.

Le sue condizioni, inizialmente preoccupanti, si sono stabilizzate una volta arrivato in ospedale. Nessuna ferita, ma solo qualche escoriazione e un grande spavento, per la ragazza che viaggiava con lui e per il 12enne che era a bordo della bici al momento dell’impatto, accompagnato per precauzione al Gaslini.

Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, i rilievi sono stati affidati alla Municipale.