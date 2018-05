Lavagna, auto esce di strada e finisce in una scarpata

Attimi di paura per il conducente di una Citroen C1 che questa mattina, giovedì 24 maggio, ha perso il controllo dell'auto ed è finito in una scarpata. Ancora da chiarire il motivo della perdita di aderenza della vettura sull'asfalto.

L'incidente è avvenuto in via Maffi a Lavagna e fortunatamente non ci sono state conseguenze per l'automobilista. Si è reso però necessario l'intervento dei vigili del Fuoco che hanno rimesso in careggiata l'auto con l'ausilio della jeep a verriccello. Sul posto anche la polizia Municipale e un'ambulanza.