Morto il pedone investito in via Lagustena

A venti giorni dall'incidente di cui era stato vittima, è morto ieri all'ospedale il pedone, investito nei pressi del San Martino lo scorso 8 febbraio. Il sessantunenne è deceduto nella sala di rianimazione del San Martino.

L'incidente era avvenuto alle 6.35 in via Lagustena: il pedone stava attraversando sulle strisce quando è stato travolto da una moto, di cui il conducente aveva perso il controllo. Quest'ultimo dovrà rispondere ora dell'accusa di omicidio stradale. Nell'immediatezza dell'incidente gli era attribuito solo il reato di lesioni colpose.

Ieri un'altra persona è deceduta in seguito a un incidente stradale, avvenuto in via Isonzo.