Incidente a San Martino, ferito motociclista

Incidente stradale intorno alle ore 6.35 in via Lagustena a San Martino. Un motociclista ha perso il controllo del mezzo, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ed è finito a terra. Nella caduta il conducente ha riportato alcuni traumi ed è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice giallo.

Oltre ai mezzi di soccorso, sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi del caso e per regolare la circolazione. L'incidente ha provocato qualche rallentamento in zona.