Schianto in corso Italia, gravi due ragazzi

Grave incidente poco prima dell’alba di lunedì in corso Italia, dove uno scooter con a bordo due giovani, un ragazzo di 27 anni e una ragazza di 23, si è schiantato per motivi ancora da chiarire.

Tutto è successo poco dopo le 4 della notte tra domenica e lunedì. Stando alle prime ricostruzioni, la coppia si trovava all’altezza della chiesa di Boccadasse quando il ragazzo ha perso il controllo del mezzo.

Entrambi sono stati sbalzati di sella finendo sull’asfalto, un urto molto violento risuonato nel quartiere ancora addormentato. Sul posto sono intervenuti i mezzi inviati dal 118, un’automedica e ambulanze che hanno accompagnato i due giovani feriti agli ospedali San Martino (la ragazza) e Galliera (il ragazzo). Le loro condizioni sono gravi: entrambi sono stati ricoverati in codice rosso con diverse ferite e traumi e sottoposti a tac e analisi. Per la ragazza, sottoposta a intervento chirurgico per una grave frattura del femore, i medici hanno emesso una prognosi di 30 giorni.

Delle indagini sulla dinamica dell'incidente sono stati incaricati gli agenti della sezione Infortunistica della Municipale, cui è affidato il compito di chiarire se la giovane coppia sia andata a sbattere autonomamente, o se invece sia coinvolto qualche altro veicolo.