Incidenti stradali Sturla / Via Isonzo

Investita da uno scooter, muore poco dopo in ospedale

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 19.30 di martedì 27 febbraio 2018 in via Isonzo a Sturla. La vittima è una donna di 86 anni. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto