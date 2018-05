Pedone investito in corso Sardegna e scontro fra moto a Sturla, 4 feriti

Inizio di giornata complicato sulle strade genovesi a causa di due incidenti stradali, avvenuti entrambi poco prima delle 8, uno in via dei Mille a Sturla e l'altro in corso Sardegna.

Nel primo caso si sono scontrati due motocicli. Sul posto sono intervenute due ambulanze ed entrambi i conducenti dei mezzi sono stati trasferiti in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

In corso Sardegna un pedone è stato investito da una moto: l'uomo ha riportato diversi traumi ed è stato soccorso dall'automedica e poi trasferito in ambulanza in codice rosso al San Martino. Il conducente della moto è rimasto a sua volta ferito ma in modo meno grave e portato al Galliera in codice giallo.