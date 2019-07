Doppio incidente e veicolo in panne, traffico in tilt in Sopraelevata

Fine pomeriggio difficile per il traffico in centro a causa di due incidenti che si sono verificati sulla Sopraelevata, complicati da uno scooter rimasto in avaria.

Il primo incidente si è verificato sulla corsia direzione ponente poco prima delle 16.30 all'altezza del Matitone: nessun ferito, ma sulla Aldo Moro si è rapidamente formata una lunga coda. Intorno alle 17, altro incidente sempre sulla corsia direzione ponente, con un'auto che è andata a sbattere contro il guardrail poco prima dell'uscita verso Sampierdarena.

Anche in questo caso non risultano feriti, ma la situazione viabilità è peggiorata ulteriormente e nell'ora di punta l'intera Sopraelevata si è trasformata in un serpentone di auto.

Sul posto la polizia Locale, intervenuta anche per dare assistenza a uno scooterista rimasto in avaria sulla corsia direzione levante.