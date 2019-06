Auto si ribalta in via Siffredi, due feriti

Inizio settimana complicato sulle strade genovesi: dopo l’incidente mortale avvenuto in mattinata a Dinegro e il camion ribaltato nella rotatoria dell’aeroporto, un altro incidente si è verificato in via Siffredi, a Sestri Ponente, dove un’auto è finita su un fianco sulla carreggiata.

Stando a quanto ricostruito dalla Locale, intervenuta sul posto insieme con la polizia, la macchina era ferma sulla strada per far scendere un passeggero quando è sopraggiunta un’altra vettura che l’ha colpita facendola carambolare.

A bordo dell’auto colpita due ragazzi di 20 e 27 anni, che sono riusciti a uscire da soli dal mezzo ribaltato: pur sotto choc, non hanno fortunatamente riportato gravi ferite, anche se sono stati accompagnati allo Scassi e al San Martino in via precauzionale. Inevitabili le conseguenze sul traffico in un orario considerato ancora di punta, con rallentamenti e code.