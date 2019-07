Santa Margherita, perde il controllo dello scooter e si schianta: gravissimo 20enne

Gravissimo incidente all'alba di lunedì a Santa Margherita Ligure, dove un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito dopo essersi schiantato con il suo scooter.

Stando alle prime ricostruzioni, poco dopo le 5 il ragazzo stava percorrendo via XXV Aprile quando ha perso il controllo del mezzo: pochi istanti, forse un attimo di distrazione di ritorno dalla serata, forse lo scooter che sguscia da sotto le mani, ed è stato sbalzato di sella rovinando sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme con i soccorritori di Rapallo con l'automedica, che hanno prestato le prime cure al 25enne e lo hanno poi accompagnato con urgenza all'ospedale San Martino di Genova. Qui il ragazzo è arrivato in codice rosso con un grave trauma cranico facciale, è intubato e verrà trasferito in rianimazione: le sue condizioni sarebbero molto gravi e la prognosi riservata, tanto da far temere per la sua vita.