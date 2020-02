Incidenti stradali Prà / Via Prà

Schianto mortale a Pra', lutto per la scomparsa di Luca

L'uomo, 55 anni, stava rientrando a casa dopo avere finito il turno come portapizze quando è andato a schiantarsi contro un'auto all'incrocio tra via Pra' e via Ungaretti