Attraversa col rosso per prendere il bus e viene travolto da una moto

Incidente nella serata di domenica 8 dicembre in corso Gastaldi, dove un pensionato è stato travolto da una moto all’altezza della fermata del bus.

Stando a quanto raccontato dai testimoni presenti, il pensionato avrebbe attraversato di corsa per prendere l’autobus, fermo dall’altro lato della strada, e avrebbe ignorato il semaforo rosso.

Pochi istanti ed è arrivato un giovane a bordo di una moto, che aveva regolarmente il verde e che non è riuscito a frenare, colpendo in pieno l’uomo e poi rovinando a sua volta a terra.

Sul posto sono subito intervenuti i mezzi e i soccorritori della pubblica assistenza Molassana, che hanno soccorso sia il pensionato sia il motociclista e li hanno accompagnati in ospedale. Entrambi hanno riportato diverse contusioni ed escoriazioni, ma non sarebbero in pericolo di vita.