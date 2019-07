Scontro auto-moto in corso Sardegna, giovane in ospedale

Un ragazzo di circa 20 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina in corso Sardegna, all'altezza del distributore Q8.

Stando a quanto ricostruito dalla Locale, intervenuta sul posto, poco prima delle 9 il giovane era alla guida della sua moto quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrato contro un'auto finendo sull'asfalto.

Il ferito è stato soccorso e accompagnato all'ospedale San Martino in condizioni non gravi. Qualche ripercussione al traffico in corso Sardegna, complice l'ora di punta.