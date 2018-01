Incidente sulla A7 con un camion coinvolto: traffico bloccato e tratto chiuso

Poco prima delle ore 13.00 un camion ha perso il rimorchio sulla A7 Genova-Serravalle, al chilometro 130. Il tratto compreso tra il bivio per l'A12 Genova-Rosignano e il bivio per l' A10 Genova-Savona verso il capoluogo ligure è stato quindi chiuso e all'interno il traffico è bloccato con code di circa 2 chilometri.

Autostrade per l'Italia consiglia come alternativa per le lunghe percorrenze di percorrere l'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce; mentre per il traffico locale diretto verso l'A10 Genova Savona di uscire a Bolzaneto, percorrere la viabilita' esterna per rientrare in Autostrada a Genova Aereoporto. Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto, fortunatamente non ci sono stati feriti.

Situazione in miglioramento a partire dalle 14.15.