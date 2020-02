Doppio incidente in autostrada, feriti e code

Automobilisti in coda sull’A12 tra Chiavari e Rapallo per un incidente stradale che si è verificato all’altezza del km 35 in direzione Genova e ha coinvolto diversi veicoli.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8, e le persone ferite sono tre, tutte in modo lieve. La dinamica è ancora da chiarire e sul posto è presente la Stradale insieme con i mezzi di soccorso.

Un altro incidente è poi avvenuto più o meno alla stessa ora sull’A7 Milano-Serravalle-Genova, tra i caselli di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova. Nessun ferito in questo caso, ma code e rallentamenti per chi viaggia verso il capoluogo ligure.