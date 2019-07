Tamponamento in A12, un ferito

Tamponamento a catena venerdì 26 luglio sulla A12.

Non erano ancora le 18 quando, all'altezza del km 14, nel tratto compreso tra Genova Est e Recco in direzione Livorno, tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente.

Ad avere la peggio una donna di 35 anni che è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia, che ha ddistribuito bottigliette d'acqua agli utenti.