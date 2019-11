Incidente in via 30 Giugno, auto fuori controllo finisce ribaltata

Incidente stradale nella tarda serata di mercoledì in via 30 Giugno, dove un'auto è finita ribaltata in mezzo alla carreggiata.

Al volante un pensionato, che per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo della macchina e si è cappottato restando incastrato dentro l'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aiutato l'uomo a uscire dall'auto e lo hanno affidato alle cure dell'ambulanza inviata dal 118: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche la polizia Locale per regolare il traffico.