Tir contro guardrail sulla Guido Rossa, code e rallentamenti

Disagi al traffico in mattinata sulla strada a mare Guido Rossa per un tir che è andato a sbattere contro un guardrail provocando code e rallentamenti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 sulla corsia in direzione levante, poco prima della rampa di San Giovanni d’Acri: stando alle prime ricostruzioni, sarebbe dovuto a un guasto allo sterzo del mezzo pesante, che avrebbe impedito al conducente di girare facendolo finire contro la barriera.

Non risulta nessun ferito né altri veicoli coinvolti, ma le ripercussioni sulla circolazione, in una mattinata caratterizzata da traffico piuttosto intenso in città, sono state pesanti e hanno coinvolto anche via Siffredi, dove si sono riversate le auto dopo il blocco sulla Guido Rossa. Sul posto la Municipale e i Vigili del fuoco.