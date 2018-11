Doppio incidente su strada a mare, un ferito grave

Doppio incidente stradale intorno alle 23 di lunedì 5 novembre 2018 su strada a mare via Guido Rossa. Un'auto è andata a schiantarsi contro i new jersey e il guidatore ha riportato gravi conseguenze. Mentre l'automobilista veniva soccorso e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Galliera, si è verificato un tamponamento.

Il secondo incidente ha avuto conseguenze meno serie del primo, ma altre ambulanze sono arrivate sul posto e altre persone sono state trasferite in ospedale, questa volta in codice giallo al Villa Scassi. Le indagini per tentare di chiarire la dinamica dell'accaduto sono affidate alla Polizia locale.