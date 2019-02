Incidente sulla rampa della Guido Rossa, feriti e traffico in tilt

Un incidente si è verificato poco dopo le 18 sulla rampa che collega il casello autostradale di Genova Aeroporto alla strada a mare Guido Rossa.

Stando a quanto ricostruito, due auto si sono scontrate nel tratto che a oggi è ancora a doppio senso di marcia in attesa del completamento dei lavori per il cosiddetto "Lotto 10". Due persone sono rimaste ferite in modo lieve, ma le conseguenze peggiori si sono avute sul traffico, complice anche l'orario di punta.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche le pattuglie della Locale per i rilievi e per regolare la viabilità. Intorno alle 19 la situazione era in via di risoluzione.