Auto contro moto sulla Guido Rossa, ferita una donna

Incidente venerdì mattina sulla Strada a Mare Guido Rossa, dove un’auto e uno scooter si sono scontrati lungo la corsia direzione levante.

Lo schianto è avvenuto poco dopo la rotatoria in cui si immettono via San Giovanni d’Acri e via della Superba: ad avere la peggio una donna di circa 30 anni che viaggiava a bordo del suo scooter.

La ferita è stata soccorsa dai mezzi inviati dal 118 e accompagnata all’ospedale Galliera in codice rosso, quello più grave. Sul posto anche la Locale per regolare il traffico e gli agenti dell’Infortunistica per ricostruire l’esatta dinamica.