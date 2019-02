Incidente sulla Guido Rossa e in Albaro, traffico e feriti

Mattinata partita in salita sulle strade genovesi a causa di alcuni incidenti che hanno rallentato il traffico, in certi casi causando anche qualche ferito.

Il primo si è verificato sulla strada a mare Guido Rossa, dove diversi veicoli (non è ancora chiaro quanti) sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento sulla corsia di ponente: un camioncino è finito di traverso sulla carreggiata, bloccando di fatto una corsia e costringendo la Municipale a deviare il traffico su una unica.

L’altro incidente è accaduto invece in via Boselli, in Albaro, e stando alle prime informazioni ha coinvolto un’auto e una moto. Lievemente ferito lo scooterista, un uomo di 60 anni che è stato portato all'ospedale San Martino.