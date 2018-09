Schianto in via Gramsci: automobilista perde il controllo e finisce nella corsia opposta

Incidente nel pomeriggio di martedì in via Gramsci, in zona Darsena, dove un’auto è andata a sbattere contro un’altra che viaggiava in direzione opposta.

Stando a quanto ricostruito dalla Municipale, la macchina stava procedendo in direzione ponente quando il conducente ha perso il controllo e ha scavalcato il cordolo che divide le due corsie, andando a sbattere contro un mezzo che viaggiava in direzione levante e finendo ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aiutato il conducente a uscire dall’abitacolo e lo hanno affidato alle cure del 118: due in totale i feriti, un uomo e una donna, accompagnati in condizioni non gravi all’ospedale Galliera. Il traffico in zona ha inevitabilmente subito un rallentamento.