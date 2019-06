Pedone investito in via Gramsci, traffico bloccato

Un giovane di circa trent'anni è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 17 di mercoledì 19 giugno 2019 in via Gramsci. L'uomo è stato investito mentre attraversava la strada. Subito le sue condizioni sembravano molto gravi, poi, dopo l'arrivo dell'ambulanza, il medico ha deciso di assegnare il codice giallo.

Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenute polizia locale anche con la sezione Infortunistica e polizia di Stato.

Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ripercussioni sul traffico.