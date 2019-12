Ragazza investita da scooter, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 21.30 in via Gramsci. Una ragazza è stata investita da uno scooter con a bordo due persone.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze (Misericordia, Croce Blu e Croce Verde), l'automedica e la polizia locale. I feriti si sono per fortuna rivelati meno gravi di quanto sembrava in un primo momento: entrambi sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale Galliera, lo scooterista con una contusione al ginocchio mentre la ragazza ha riportato una sospetta frattura del bacino.

Alla polizia locale il compito di chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.