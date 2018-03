Incidente in via Gramsci, un ferito grave

Un motociclista è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 10 di giovedì 29 marzo 2018 in via Gramsci. Sul posto intervenute ambulanza e automedica e la polizia municipale, anche con la sezione infortunistica.

Il ferito è stato trasferito in codice rosso, quello attribuito ai casi più gravi, al vicino pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Per cause in via di accertamento, la moto è andata a scontrarsi contro un autocarro.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, soprattutto in direzione ponente.