Incidente mentre consegna le pizze, ricoverato in codice giallo

Un 33enne è rimasto ferito in un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 22 fra via Carlo Giordana e via Bologna a San Teodoro. Il giovane viaggiava in sella a uno scooter, con il quale stava effetuando consegne a domicilio, quando, per evitare l'impatto con un'auto, è finito a terra.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Misericordia e l'automedica Golf4. Il ferito ha riportato un trauma cervicale ed è stato trasportato all'ospedale Villa Scassi in codice giallo.

Sul posto anche la Polizia locale, a cui sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.