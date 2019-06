Incidente mortale a Staglieno, fissata la data dei funerali

Lunedì 17 giugno alle 8.30 nella chiesa Santissimo Sacramento in via delle Ginestre saranno celebrati i funerali di Giampiero Fidani, vittima dell'incidente avvenuto mercoledì scorso intorno alle 18 all'altezza dell'incrocio tra piazza Garassini Garbarino e via Lungobisagno Istria in Valbisagno.

La famiglia e la sorella invitano a non portare fiori ma fare una donazione all'Istituto Giannina Gaslini di Genova mettendo nella causale: in memoria di Giampiero Fidani (iban IT43Y0617501583000000463290).

Il rosario verrà recitato domenica alle 19 in parrocchia.