Investiti in corso Gastaldi, due feriti gravi

Tre persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale, avvenuto in corso Gastaldi intorno alla mezzanotte di lunedì 30 aprile 2018. I tre, due donne e un uomo, sono stati travolti da un'auto mentre attraversavano la strada.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, automedica e polizia municipale, anche con la sezione Infortunistica, vista la gravità dell'accaduto. Due dei feriti sono stati trasportati in codice rosso al San Martino e al Galliera. Medicato al nosocomio di Carignano anche il terzo, giudicato in codice giallo.

Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Quello appena trascorso è stato un fine settimana difficile sulle strade e autostrade di Genova. Sabato feriti due motociclisti sull'A12 e una 14enne investita in corso Europa. Domenica, poche ore prima dell'investimento in corso Gastaldi, un milanese è morto sull'A7 fra Bolzaneto e Busalla.