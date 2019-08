Contromano nel tunnel delle Casaccie, provoca frontale

Due ragazzi in sella a uno scooter sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13.30 di giovedì 15 agosto, giorno di Ferragosto. Per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze, ma sicuro si sono presi un bello spavento quando hanno visto un'auto venire loro incontro.

L'incidente frontale è avvenuto in via delle Casaccie in centro, nel tratto che permette di uscire dalla sopraelevata e imboccare il tunnel che porta in largo XII Ottobre. Sul posto sono intervenuti polizia locale e personale del 118. Il ragazzo ha riportato un trauma contusivo alla spalla ed è stato trasportato al Galliera in codice giallo, insieme alla ragazza che viaggiava con lui.

Il conducente dell'auto è stato sottoposto a tutte le verifiche previste in caso di incidente stradale.