Frontale in galleria dopo il casello di Genova Est, feriti e traffico bloccato

Grave incidente mercoledì mattina nella galleria poco dopo il casello di Genova Est, dove alcune auto sono rimaste coinvolte in un incidente frontale.

Stando alle prime ricostruzioni sarebbero tre i mezzi coinvolti, due che si sarebbero scontrati frontalmente e un'altra auto che sarebbe poi andata a sbattere sopraggiugendo. Ancora non è chiara l'esatta dinamica: sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere una persona, portata in codice rosso all'ospedale San Martino. Un altro automobilista, ferito in maniera più lieve, è stato invece portato al Villa Scassi.

In seguito all'incidente, il casello di Genova Est è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso, e il traffico interrotto sia in entrata sia in uscita.

Sempre in mattinata, inoltre, a poca distanza dall'incidente un furgone ha preso fuoco all'improvviso: incolume il conducente, che è riuscito a uscire da solo, mentre i vigili del fuoco hanno attaccato le fiamme con lo schiumogeno e sono riusciti a spegnerle nel giro di poco tempo.