Scontro tra Vespa e ambulanza, due feriti gravi

Grave incidente con due feriti gravi intorno alle ore 10.00 di domenica 24 dicembre all'incrocio tra via Tolemaide e corso Torino, nel quartiere della Foce.

Scontro tra una Vespa e un'ambulanza

Per dinamiche ancora da accertare c'è stato uno scontro tra una Vespa con a bordo una coppia di ultrasettantenni (marito e moglie di 75 e 80 anni) e un'ambulanza che stava trasportando un paziente in emergenza. Ad avere la peggio i due vespisti che sono stati trasferiti in condizioni gravi all'ospedale Galliera, entrambi in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale che stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.