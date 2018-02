Tir imbocca la sopraelevata e si schianta alla Foce

Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì 9 febbraio 2018 in piazzale Kennedy alla Foce. Un autoarticolato è andato a sbattere contro la ringhiera che separa la parte terminale della sopraelevata dalla fiera di Genova, per poi terminare la sua corsa contro alcuni new jersey all'altezza della rotonda.

L'autista ha imboccato per sbaglio strada Aldo Moro in direzione levante e poi si è andato a schiantare. Pesanti le ripercussioni sul traffico. Oltre ai mezzi di soccorso, sul posto è intervenuta la polizia municipale.

Il conducente del mezzo pesante, un cinquantenne, è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Le sue condizioni non sono gravi.