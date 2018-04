Incidenti stradali / Corso Guglielmo Marconi

Incidente alla Foce, due bimbi al Gaslini e traffico in tilt

Scontro tra due auto in corso Marconi, all'altezza dell'incrocio con via Rimassa. Due minori sono stati accompagnati in via precauzionale all'ospedale, ma è la circolazione ad avere subito le maggiori ripercussioni