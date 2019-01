Foce, bimbo investito da un'auto in piazza Rossetti

Un bimbo di 6 anni è stato investito da un’auto nel pomeriggio di giovedì in piazza Rossetti, nel quartiere genovese della Foce.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 all’altezza del Libraccio. Stando alle prime informazioni il piccolo si trovava nei pressi dell’attraversamento pedonale quando è sopraggiunta l’auto che l’ha investito, ma la dinamica non è ancora chiara.

Il bambino è stato subito soccorso e accompagnato all’ospedale Gaslini, inizialmente in codice rosso. Una volta arrivato, le sue condizioni sono apparse fortunatamente meno preoccupanti ed è stato ricoverato in codice giallo. Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della Municipale per i rilievi e per ricostruire cosa sia esattamente accaduto.