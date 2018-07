Schianto auto-moto alla Foce, tre feriti in ospedale

Incidente nella mattinata di sabato alla Foce, dove un’auto e una moto si sono scontrati all’altezza dell’incrocio tra corso Torino e via Tommaso Invrea.

Lo schianto poco prima delle 10: ad avere la peggio le due persone che viaggiavano a bordo della moto, un uomo di 50 anni e una ragazza di 20, sbalzati sull’asfalto. Ferito anche il conducente dell’auto, un uomo di 60 anni che, stando al racconto di un testimone, sarebbe sceso per controllare i feriti senza bloccare la macchina, che avrebbe iniziato a muoversi. L'uomo avrebbe quindi provato a fermarla, inutilmente.

Sul posto sono intervenute ambulanze e automedica inviate dal 118, che hanno accompagnato i due scooteristi al San Martino e l’automobilista al Galliera, tutti in codice giallo: le loro condizioni non sarebbero gravi. Presente anche la Municipale per i rilievi.