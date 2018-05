Incidente stradale in via XX Settembre, due feriti

Incidente stradale mercoledì 9 intorno alle 10 di sera, all'incrocio tra via XX Settembre e via Fiume. Probabilmente a causa di un semaforo rosso non rispettato, ma la dinamica è ancora da stabilire con precisione, un'auto e uno scooter si sono scontrati in mezzo alla careggiata. Ad avere la peggio è stata la conducente della moto, una ragazza di 23 anni, che è rimasta sdraiata a terra in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati la Municipale e due ambulanze della pubblica assistenza che hanno trasportato i feriti in codice giallo all'ospedale Galliera. La strada è rimasta chiusa mezz'ora per consentire alla polizia i rilievi del caso.