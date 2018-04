Incidente in via Fillak, strada chiusa

A causa incidente stradale, avvenuto intorno alle 14.30 di giovedì 5 aprile 2018, la circolazione è interdetta in via Fillak fra Sampierdarena e Rivarolo in entrambe le direzioni di marcia per consentire il soccorso dei coinvolti. Si è trattato di un investimento di pedone.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, due ambulanze e un'automedica, e la polizia municipale. Due persone sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, una in codice rosso e una in giallo. Ad avere la peggio è stato lo scooterista, che ha riportato un trauma facciale; meno grave la donna a piedi.

Intorno alle 15 via Fillak è stata riaperta a senso unico alternato.