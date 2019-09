Schianto in via Fillak, centauro grave in ospedale

Grave incidente nella notte in via Fillak, dove un ragazzo di circa 25 anni ha perso il controllo della moto su cui stava viaggiando finendo per schiantarsi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30 poco dopo l’incrocio con via Caveri: ancora non è chiaro se nell’urto sia coinvolta una macchina, ma il giovane centauro, gravemente ferito, è stato portato con urgenza all’ospedale San Martino, dove è arrivato in codice rosso e dove è stato immediatamente ricoverato.

Sul posto polizia Locale, polizia Stradale e mezzi inviati dal 118.