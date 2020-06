Anziana travolta da uno scooter a Marassi, è grave

Grave incidente stradale poco dopo le 15.30 di lunedì 8 giugno 2020 in via Fereggiano a Marassi. Un'anziana è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada.

Sul posto sono intervenute ambulanza, automedica e polizia locale, anche con la sezione Infortunistica. L'anziana è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Ferito anche il conducente del mezzo a due ruote, anch'egli portato al San Martino, ma in condizioni meno gravi rispetto alla donna. In corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.