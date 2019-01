Al San Martino i funerali di Federico Fontana

Dopo il via libera del magistrato, i familiari di Federico Fontana, il trentenne morto sabato scorso in corso Europa in un incidente stradale, hanno potuto fissare la data dei funerali, che si terranno alle 10 di giovedì 24 gennaio 2019 nella chiesa all'interno dell'ospedale San Martino.

Nel frattempo prosegue l'indagine della procura per omicidio stradale. Sul registro degli indagati sarebbero finiti la donna, investita da Federico, e alcuni funzionari dell'azienda che si occupa della manutenzione delle strade a Genova. Disposti anche accertamenti sul semaforo posto all'attraversamento dove è avvenuto l'incidente.