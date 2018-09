Doppio incidente sul Fasce, gravi due motociclisti

La domenica di bel tempo ha spinto molti a prendere la moto per un giro sulle strade dell'entroterra. Ma per due centauri la giornata si è conclusa prima sull'elicottero Drago dei vigili del fuoco e poi al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, dove sono arrivati entrambi in codice rosso.

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 17.30 nel comune di Sori, l'altro meno di un'ora più tardi in via Monte Fasce, la strada che scende verso Apparizione. Per entrambi i motociclisti è stato fatto intervenire l'elicottero per velocizzare il trasferimento in ospedale.

Per chiarire i contorni dell'accaduto, sul posto è intervenuta la polizia locale.