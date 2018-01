Incidente in corso Europa, scooterista in ospedale

Incidente nella mattinata di martedì in corso Europa, dove una donna ha perso il controllo dello scooter su cui stava viaggiando rovinando sull’asfalto.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 11 in direzione centro città, all’altezza dell’incrocio con via Timavo. Nel giro di pochi minuti sul posto è arrivata un’ambulanza che ha prestato le prime cure alla donna e l’ha poi accompagnata in ospedale per un controllo: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Presente anche una pattuglia della Municipale per i rilievi e per regolare il traffico, deviato per circa mezz’ora sulle corsie gialle. La situazione è tornata alla normalità poco prima di mezzogiorno. Sempre in mattinata, un altro incidente, questa volta tra due scooter si è verificato in zona Brignole: anche in questo caso le persone coinvolte non hanno riportato gravi ferite, ma il traffico ha subito ripercussioni con code e rallentamenti.