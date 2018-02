Incidente in corso Europa, taxi contro pedone

Incidente lunedì mattina in corso Europa, all’altezza dello stadio Carlini, dove un taxi ha investito un uomo (un pedone, e non un ciclista come trapelato dalle informazioni iniziali) che stava attraversando la strada.

Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo stava attraversando la strada quando è sopraggiunto il taxi, che viaggiava in direzione Nervi percorrendo la corsia gialla riservata e che l'ha investito.

Il tassista si è subito fermato a prestare soccorso, e sul posto nel giro di pochi minuti sono arrivate un’ambulanza della Croce Gialla e l’automatica. I sanitari hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno accompagnato all’ospedale San Martino in codice giallo: le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

Presente in corso Europa anche una pattuglia della Municipale per i rilievi. La corsia dei bus è stata temporaneamente chiusa, ma non risultano problemi al traffico.