Investita sulle strisce in corso Europa, grave una ragazza

Una ragazza di 14 anni è rimasta ferita in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 21.30 di sabato 28 aprile 2018 in corso Europa, all'altezza dell'incrocio fra via Isonzo e via Timavo.

La giovane è stata investita sulle strisce pedonali da un'auto, il cui conducente si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto è intevenuta l'automedica e un'ambulanza della Croce Gialla. La ragazza è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. All'arrivo dei soccorsi non era cosciente.

Resta da chiarire se la ragazza abbia attraversato con il semaforo verde per i pedoni. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono affidate alla sezione Infortunistica della polizia municipale. La carreggiata a mare di corso Europa è rimasta chiusa fino alle 22.10 per i rilievi del caso.

