Incidente in corso Europa, due feriti gravi

Due persone sono finite in ospedale in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 19.30 di giovedì 29 novembre 2018 in corso Europa all'angolo con via dell'Ombra, poco distante dall'incrocio Isonzo-Timavo.

Entrambi i feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'automedica, oltre alla polizia municipale con la sezione Infortunistica.

A prestare i primi soccorsi e cercare di regolare il regolare il traffico sono stati alcuni passanti. Nell'incidente sarebbero coinvolti un pedone e un motociclista, ma solo nelle prossime ore avremo maggiori particolari, anche sulle condizioni dei feriti.