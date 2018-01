Incidente in corso Europa, ferito motociclista

Incidente in corso Europa intorno alle 15 di mercoledì 17 gennaio 2018 all'altezza dello stadio Carlini in direzione centro. Coinvolte un'auto e una moto. Il conducente di quest'ultima ha riportato le conseguenze peggiori ed è stato trasportato in ambulanza in codice giallo al vicino ospedale San Martino.

Qualche ripercussione sul traffico in attesa che i mezzi venissero rimossi dalla carreggiata. I primi a intervenire sono stati gli agenti di una volante di passaggio. Poi è arrivata la polizia municipale per i rilievi del caso.

Temporaneamente è stata aperta alle auto la corsia gialla con relativa sospensione delle telecamere.