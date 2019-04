Corso Europa, perde il controllo e si schianta contro un'auto della corsia opposta

Ancora un incidente stradale in corso Europa, considerata una delle strade più pericolose per l’eccessiva velocità a Genova.

Questa volta si è trattato di un incidente che ha convolto un’auto, una Mini Cooper, che stava viaggiando in direzione levante e ha saltato lo sparti traffico finendo nella corsia opposta e andando a schiantarsi contro un van.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 18, sul posto i vigili del fuoco per aiutare gli automobilisti, 5 in totale, a uscire dagli abitacoli e per mettere in sicurezza le due vetture. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito in modo grave, ma tutti sono stati accompagnati in ospedale per precauzione. Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.