Incidente a Genova Est, motociclisti feriti

È di due feriti il bilancio di un incidente stradale, avvenuto intorno alle 4 di sabato 21 luglio 2018 poco dopo il casello di Genova Est. Due persone, che viaggivano in sella a una moto, sono finite a terra dopo che il conducente, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, automedica e polizia locale. I feriti, un uomo e una donna, sono stati trasferiti entrambi al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, il primo in codice rosso e l'altra in giallo.

Sono in corso indagini per tentare di chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.