Doppio incidente in piazza Palermo: donna viene investita, poi scontro tra scooter

Una donna di 60 anni è stata investita da un’auto nella galleria di piazza Palermo, alla Foce, dove stava camminando con il suo cane.

L’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì: stando alle prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso l’equilibrio (forse a causa di un malore improvviso) e sarebbe caduta dal marciapiede mentre stava sopraggiungendo un’auto. Il conducente, pur frenando, non è riuscito a evitare l’impatto, e l’ha colpita.

Sul posto l’ambulanza inviata dal 118, che ha prestato alla donna le prime cure e poi l’ha trasferita al San Martino, dove è stata ricoverata in osservazione. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Illeso il cane, preso in consegna dai volontari della Croce Bianca, sfamato e accudito e poi restituito ai familiari della donna.

Il traffico ha subito per inevitabilmente ripercussioni, complice anche il fatto che pochi minuti dopo l'investimento, nello stesso punto, due scooter si sono scontrati, forse proprio a causa del caos scatenato dall'incidente precedente. Sul posto oltre alla Locale e alle ambulanze, anche una volante della questura in supporto.,